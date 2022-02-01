ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России ждут пик заболеваемости COVID-19 в середине февраля

14:18
  • вторник
  • 01 февраля 2022

"Омикрон"+ОРВИ+грипп

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом к середине февраля 2022 года.
Эксперт оценила снижение защиты от "омикрона" после давней вакцинации

Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает "Интерфакс". Она отметила, что суточный прирост заболевших может быть очень высоким. Это связано с быстрым распространением омикрон-штамма, а также с традиционным сезоном ОРВИ и гриппа.

"К середине февраля, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось", — заявила Пшеничная.

В Роспотребнадзоре отметили, что коронавирус постепенно становится сезонным заболеванием.

Ранее в России за минувшие сутки выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 17487 больных, скончались 663. Выздоровел за сутки 40301 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.