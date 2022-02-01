В России ждут пик заболеваемости COVID-19 в середине февраля

"Омикрон"+ОРВИ+грипп

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом к середине февраля 2022 года.

Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает "Интерфакс". Она отметила, что суточный прирост заболевших может быть очень высоким. Это связано с быстрым распространением омикрон-штамма, а также с традиционным сезоном ОРВИ и гриппа.

"К середине февраля, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось", — заявила Пшеничная.

В Роспотребнадзоре отметили, что коронавирус постепенно становится сезонным заболеванием.

Ранее в России за минувшие сутки выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 17487 больных, скончались 663. Выздоровел за сутки 40301 человек.

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