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Бывший жених Волочковой назвал причину расставания

15:43
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Пара распалась после новогодних каникул на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова снова одна: звезда рассталась с мужчиной по имени Сергей Кузнецов, с которым не только проводила свободное время, но и поговаривала о замужестве.
"Мы не прячемся": Волочкова предъявила публике своего нового бойфренда

Волочкова провела новогодние каникулы в излюбленном месте — на Мальдивах, в компании нового бойфренда. За две недели эпатажная балерина не опубликовала в своем Instagram ни одной фотографии, на которой позировала бы в своем фирменном шпагате, хотя продолжала активно постить снимки и видео. Интернет-пользователи отмечали благотворное влияние мужчины на его звездную подругу.

Однако после возвращения на родину в отношениях пары наметился разлад. В интернете появились сообщения о том, что Сергей имеет темное прошлое — судимость и статус разыскиваемого лица.

В результате Волочкова объявила в своих соцсетях, что бойфренду от отношений с ней нужен был только хайп, но поняла она это лишь после мальдивских каникул.

Сергей Кузнецов не стал хранить молчание и подтвердил, что расстался с Волочковой, о чем он ей написал. Мужчина заявил, что дама его сердца совершила поступки, которые он не прощает — правда, не уточнил, о чем именно идет речь. Однако отметил, что "увидел человека, изображающего жертву", сообщает "СтарХит".

Анастасия Волочкова в своем Instagram воздержалась от негативных оценок в адрес бывшего возлюбленного и даже заявила, что никому ни при каких обстоятельствах не позволит "осквернить Сережу". Что касается расставания, звезда сослалась на некие "обстоятельства", которые вынудили пару "перевести наши отношения романтические в русло дружбы".

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