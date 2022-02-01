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Минпромторг попросили отменить эмбарго на импортный сыр

14:27
  • вторник
  • 01 февраля 2022

С инициативой выступила сеть Burger King

В Минпромторг России пришло письмо от сети ресторанов быстрого питания Burger King, в котором ведомство просят отменить часть антисанкций в отношении Европы.
Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго

"Burger King обратился в Минпромторг с просьбой об отмене антисанкций, связанных с поставками импортного сыра в Россию", - сказано в сообщении компании, которое приводит ТАСС.

Свою позицию в сети объясняют возросшим спросом посетителей на продукцию, где есть сыр. Вместе с тем поставщики не могут удовлетворить столь стремительный рост спроса.

В августе 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго. Оно касается тех стран, которые ввели или поддержали антироссийские ограничительные меры в связи с украинскими событиями.

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