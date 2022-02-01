Сугробы в Москве выросли до самого высокого уровня с начала зимы

Снежный покров увеличился до 49 см

Высота снежного покрова в Москве во вторник, 1 февраля, достигла самых существенных значений с начала текущей зимы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик уточнил, что утром вторника на главной метеостанции столицы в ВДНХ был зафиксирован показатель в 49 сантиметров. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков предупредил, что в течение дня и предстоящей ночью выпадет еще до трех сантиметров снега.

До конца дня погода в Москве и Подмосковье останется преимущественно облачная, местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица. Температура в Москве будет от нуля до минус двух градусов, в Подмосковье — от четырех градусов мороза до одного градуса тепла, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей, что сугробы в городе из-за североатлантического циклона "Надя" могут вырасти почти до рекордных значений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram