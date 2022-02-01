В ДНР подсчитали количество обстрелов со стороны ВСУ в январе

Киев ведет военную операцию против ЛНР и ДНР с апреля 2014 года
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил журналистам, что в январе 2022 года украинские силовики 61 раз обстреляли территорию ДНР.
"Ранения получил один мирный житель. Повреждено два объекта инфраструктуры и четыре жилых дома", - уточнил представитель ведомства (цитата по РИА "Новости").
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе летом 2020 года. Они предполагают в том числе полный запрет ведения огня, а также размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
Киев ведет военную операцию против ЛНР и ДНР с апреля 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram