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Работодателям посоветовали перевести на удаленку максимальное число сотрудников

14:56
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Рекомендацию дала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) дала рекомендацию работодателям перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников.
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В Министерстве труда и социальной защиты уточнили, что на заседании РТК 28 января было решено посоветовать перевод сотрудников на удаленку из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

При этом количество работников, которых можно перевести на дистанционный режим, каждая организация должна определить самостоятельно, исходя из возможностей.

Перевод сотрудника на удаленку не может являться основанием для сокращения заработной платы, если при этом сохраняется прежний объем выполняемых задач, цитирует пресс-службу Минтруда ТАСС.

18 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении продлить до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Как отметил Собянин, данная мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях, поэтому отказываться от нее явно преждевременно.

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