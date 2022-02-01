Польша и Украина построят свой газопровод

Варшава намерена поддержать Киев во всех аспектах
Власти Польши и Украины договорились построить газопровод и нарастить объем поставок.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем.
По его словам, новый газопровод позволит увеличить пропускную способность голубого топлива с запада на восток, передает РИА Новости.
Моравецкий прибыл в Киев с официальным визитом 1 февраля на фоне сообщений о "российской агрессии". Как сообщили в Варшаве, Польша готова поддерживать Украину в моральном, политическом и военном аспектах. Ранее сообщалось, что Польша передаст Украине снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram