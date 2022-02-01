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Польша и Украина построят свой газопровод

14:59
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Варшава намерена поддержать Киев во всех аспектах

Власти Польши и Украины договорились построить газопровод и нарастить объем поставок.
Власти Польши раскрыли содержание оружейных поставок Украине

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем.

По его словам, новый газопровод позволит увеличить пропускную способность голубого топлива с запада на восток, передает РИА Новости.

Моравецкий прибыл в Киев с официальным визитом 1 февраля на фоне сообщений о "российской агрессии". Как сообщили в Варшаве, Польша готова поддерживать Украину в моральном, политическом и военном аспектах. Ранее сообщалось, что Польша передаст Украине снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО).

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