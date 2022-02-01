Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой

Актер скончался на 86-м году жизни

В Москве простились с Леонидом Куравлевым. На траурной церемонии в Центральной клинической больнице присутствовали только самые близкие люди. Похоронили актера на Троекуровском кладбище рядом с женой. Вместе они прожили более 50 лет.

Всенародно любимый актёр скончался в воскресенье на 86-м году жизни. Миллионы зрителей восприняли его уход как личную утрату.

Сотни сыгранных им ролей вошли в золотой фонд отечественного кино: "Живёт такой парень", "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ищите женщину", "17 мгновений весны".

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