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Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой

14:55
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Актер скончался на 86-м году жизни

В Москве простились с Леонидом Куравлевым. На траурной церемонии в Центральной клинической больнице присутствовали только самые близкие люди. Похоронили актера на Троекуровском кладбище рядом с женой. Вместе они прожили более 50 лет.

Всенародно любимый актёр скончался в воскресенье на 86-м году жизни. Миллионы зрителей восприняли его уход как личную утрату.

Сотни сыгранных им ролей вошли в золотой фонд отечественного кино: "Живёт такой парень", "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ищите женщину", "17 мгновений весны".

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Могила Леонида Куравлева на Троекуровском кладбище
Могила Леонида Куравлева на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с Леонидом Куравлёвым
Церемония прощания с Леонидом Куравлёвым
Церемония прощания с Леонидом Куравлёвым
Церемония прощания с Леонидом Куравлёвым
Церемония прощания с Леонидом Куравлёвым
Церемония прощания с Леонидом Куравлёвым
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