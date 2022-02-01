Путин указал на значение культуры славянского мира для России

Это важно в том числе для понимания процессов, идущих в Восточной Европе

Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам торжественных мероприятий, приуроченных к 75-летию Института славяноведения Российской академии наук, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил стремление института сохранять высочайшую профессиональную планку и реализовывать важные исследовательские проекты.

"Ведь для России изучение истории и культуры славянского мира имеет особое значение, в том числе для укрепления связей со славянскими государствами, для понимания многогранных процессов, идущих в Восточной Европе, на Балканах, в других регионах планеты", - указал российский лидер.

Кроме того, Путин обратил внимание на вклад института в проведение просветительской и экспертной деятельности, подготовку квалифицированных специалистов, внимание к вопросам консолидации сообществ славистов разных стран.

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