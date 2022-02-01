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Орбан попросил Путина увеличить поставки российского газа в Венгрию

15:13
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Венгерский премьер встретился с президентом России в Кремле

Поставки российского газа стали одной из тем переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Заключение контрактов с "Газпромом" до 2036 года было очень важным шагом, однако сейчас Будапешт заинтересован в увеличении объемов.
Стало известно, что Путин и Орбан обсудят во вторник

"В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения поставок", - сказал глава венгерского прпавительства на переговорах с российским президентом.

"Газпром"в 2020 году поставил в Венгрию 8,637 миллиардов кубометров газа. В первом полугодии 2021-го объемы выросли на 5% - до 3,909 миллиардов кубометров, передает "Интерфакс".

По данным российского газового концерна, европейские хранилища газа к концу января опустели на 81% от объема газа, закачанного туда летом. Объем активного, готового для отбора голубого топлива, составляет 38,1 миллиарда кубометров. Это на 2,7 миллиарда кубов ниже исторических минимальных значений.

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