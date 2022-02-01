Предсказано будущее "омикрона"

Штамм меняется

Вполне вероятно дальнейшее изменение штамма коронавируса "омикрон". Об этом рассказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"Сейчас у нас с вами по крайней мере два варианта "омикрона". Появился второй вариант, который тоже достаточно быстро распространяется", - приводит его слова АГН "Москва".

Лиознов предупредил, что надо готовиться "в сторону продолжения неблагоприятных последствий".

В Роспотребнадзоре между тем спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом к середине февраля этого года. COVID-19 постепенно становится сезонным заболеванием.

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