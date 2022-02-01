Предсказано будущее "омикрона"

Штамм меняется
Вполне вероятно дальнейшее изменение штамма коронавируса "омикрон". Об этом рассказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
"Сейчас у нас с вами по крайней мере два варианта "омикрона". Появился второй вариант, который тоже достаточно быстро распространяется", - приводит его слова АГН "Москва".
Лиознов предупредил, что надо готовиться "в сторону продолжения неблагоприятных последствий".
В Роспотребнадзоре между тем спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом к середине февраля этого года. COVID-19 постепенно становится сезонным заболеванием.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram