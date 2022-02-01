Полиция ищет вооруженного подростка в школе Гамбурга

Район вокруг школы оцеплен

Полицейская операция проходит в одной из школ немецкого города Гамбурга. Проверяется информация о вооруженном молодом человеке, который проник в учебное заведение.

"В настоящий момент проходит крупная полицейская операция в школе в районе Йенфельд в Гамбурге. Область вокруг школы закрыта. Сообщается, что молодой человек с огнестрельным оружием вошел в здание школы", - сообщила полиция на своей странице в Twitter.

Через некоторое время представители правоохранительных органов уточнили: пока доподлинно неизвестно, что подросток в самом деле вошел в здание школы. Есть предположение, что предполагаемый злоумышленник просто двигался в направлении учебного заведения. Поиски продолжаются.

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