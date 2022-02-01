ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полиция ищет вооруженного подростка в школе Гамбурга

15:38
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Район вокруг школы оцеплен

Полицейская операция проходит в одной из школ немецкого города Гамбурга. Проверяется информация о вооруженном молодом человеке, который проник в учебное заведение.

В лекционном зале в Германии произошла стрельба
В центре Ниццы произошла стрельба

"В настоящий момент проходит крупная полицейская операция в школе в районе Йенфельд в Гамбурге. Область вокруг школы закрыта. Сообщается, что молодой человек с огнестрельным оружием вошел в здание школы", - сообщила полиция на своей странице в Twitter.

Через некоторое время представители правоохранительных органов уточнили: пока доподлинно неизвестно, что подросток в самом деле вошел в здание школы. Есть предположение, что предполагаемый злоумышленник просто двигался в направлении учебного заведения. Поиски продолжаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Германии
Полиция Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.