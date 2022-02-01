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ВОЗ дала рекомендации по использованию перчаток в пандемию

15:33
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Нужно часто мыть руки с мылом

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует повсеместное использование одноразовых перчаток для защиты от коронавирусной инфекции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление Мэгги Монтгомери, технического офицера департамента гигиены ВОЗ.
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"Если только вы не сталкивается с биологическими жидкостями или находитесь в других ситуациях повышенного риска, использование перчаток не рекомендуется", - сказала она.

Как уточнила Монтгомери, за исключением отдельных ситуаций ВОЗ рекомендует просто чаще мыть руки.

Ранее инфекционисты отметили, что перчатки мало влияют на передачу SARS CoV-2. Достаточно мыть руки обычным мылом.

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