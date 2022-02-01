ВОЗ дала рекомендации по использованию перчаток в пандемию

Нужно часто мыть руки с мылом

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует повсеместное использование одноразовых перчаток для защиты от коронавирусной инфекции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление Мэгги Монтгомери, технического офицера департамента гигиены ВОЗ.

"Если только вы не сталкивается с биологическими жидкостями или находитесь в других ситуациях повышенного риска, использование перчаток не рекомендуется", - сказала она.

Как уточнила Монтгомери, за исключением отдельных ситуаций ВОЗ рекомендует просто чаще мыть руки.

Ранее инфекционисты отметили, что перчатки мало влияют на передачу SARS CoV-2. Достаточно мыть руки обычным мылом.

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