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Путин рассказал Драги, как Киев игнорирует минские соглашения

16:05
  • вторник
  • 01 февраля 2022

В Италии обеспокоены ситуацией вокруг Украины

Противодействие распространению коронавируса и ситуация вокруг Украины стали главными темами телефонного разговора президента России с главой правительства Италии. Владимир Путин и Марио Драги обменялись информацией о мерах, предпринимаемых для борьбы с COVID-19.

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Марио Драги в беседе выразил обеспокоенность развитием ситуации вокруг Украины. Владимир Путин подчеркнул, что Киев уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств по урегулированию внутриукраинского конфликта. Российский президент отметил, что необходимы конкретные шаги властей Украины по реализации минских соглашений, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили и предложения России по выработке долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности. Путин обратил особое внимание на важность соблюдения основополагающего принципа неделимости безопасности.

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