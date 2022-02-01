Постпреды России и США устроили перепалку на заседании Совбеза ООН

Дипломаты обменялись обвинениями из-за ситуации вокруг Украины

Постоянные представители России и США Василий Небензя и Линда Томас-Гринфилд вступили в словесную перепалку во время заседания Совета Безопасности ООН при обсуждении ситуации вокруг Украины. Об этом в понедельник, 31 января, написали западные СМИ.

По утверждению журналистов, оба дипломата обвиняли друг друга во лжи относительно намерений и стремлении посеять панику и истерию, чтобы добиться собственных целей.

Небензя якобы обвинил американскую коллегу в провоцировании эскалации лживыми обвинениями в адрес Москвы о том, будто она готовится к вторжению на Украину.

Слова российского постпреда последовали за заявлением Томас-Гринфилд о том, что Россия "пытается, без фактических оснований, представить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения", сообщает The Washington Post.

Ранее сообщалось, что Василий Небензя покинул заседание Совбеза ООН прямо перед выступлением украинского представителя, однако призвал не считать это демаршем: у российского постпреда была запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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