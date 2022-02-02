Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Овнам не стоит принимать важные решения, а Близнецам лучше сохранить в тайне свои планы

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Не стоит принимать важные решения, связанные с работой или бизнесом – есть риск иллюзий. Сохраняйте реалистичный взгляд на мир, даже если вам будут советовать другое.

Тельцы

Нашла коса на камень: у вас может сложиться непростая ситуация с человеком, который выше по статусу. День не подходит для деловой активности, зато идеален для учебы.

Близнецы

Держите в тайне свои планы, особенно финансовые, потому что у вас могут появиться завистники. Если научитесь не раскрывать свои карты, в скором времени ваши доходы вырастут.

Раки

Любовь не всегда бывает в радость: сегодня вы можете встретить человека, который докажет вам это. Поставьте личную жизнь на паузу и займитесь работой.

Львы

Назовите этот день праздником здоровья и начните делать то, что давно хотели. Действительно пора правильно питаться, делать зарядку или ходить на занятия в спортзал.

Девы

Творческим представителям этого знака, а также тем, кто связан с красотой, искусством, день принесет удачу. В общении вам будет легко привлекать к себе внимание, очаровывать.

Весы

Дела, касающиеся дома и семьи, сегодня на повестке дня, и решать их нужно срочно. Не отказывайтесь от помощи, которая может прийти от тех, кто старше вас.

Скорпионы

Важная новость на подходе: вам нужно быть внимательными и не пропустить информацию. Это может быть звонок, письмо, случайный разговор или сообщение в соцсетях.

Стрельцы

"Денег много не бывает!" - девиз представителей этого знака. И звезды услышат ваше желание зарабатывать больше. Не стесняйтесь заявлять о себе в финансовой сфере.

Козероги

Меркурий и Плутон в вашем знаке придадут веса вашим словам и помогут выглядеть солидно. Это хороший день для собеседований, презентаций, выступлений онлайн.

Водолеи

Сатурн в вашем знаке готовится к встрече с Солнцем, делая настроение более мрачным. Занимайтесь тем, что приносит радость: смотрите комедии или играйте с детьми.

Рыбы

В основных делах намечается прогресс, а вот мелкие затеи могут пока буксовать. Не ждите быстрых побед и не поддавайтесь лени – она сейчас ваш главный соперник.

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