Разговор Путина с Джонсоном запланирован на 2 февраля

Накануне Джонсон был вынужден перенести переговоры
Разговор британского премьера Бориса Джонсона с российским президентом Владимиром Путиным может состояться в среду во второй половине дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представителя главы британского кабмина.
Разговор планировался на 31 января, но был перенесен из-за того, что Джонсон отвечал на вопросы по поводу скандала с вечеринками.
Накануне премьер-министр Великобритании пообещал парламенту извлечь урок из собственных ошибок. Борис Джонсон принес публичные извинения за вечеринки, которые он устраивал в канцелярии на Даунинг-стрит в дни всеобщего карантина.
Он также заявил, что может внести изменения в организацию работы Даунинг-стрит и секретариата кабинета министров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram