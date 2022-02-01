Разговор Путина с Джонсоном запланирован на 2 февраля

Накануне Джонсон был вынужден перенести переговоры

Разговор британского премьера Бориса Джонсона с российским президентом Владимиром Путиным может состояться в среду во второй половине дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представителя главы британского кабмина.

Разговор планировался на 31 января, но был перенесен из-за того, что Джонсон отвечал на вопросы по поводу скандала с вечеринками.

Накануне премьер-министр Великобритании пообещал парламенту извлечь урок из собственных ошибок. Борис Джонсон принес публичные извинения за вечеринки, которые он устраивал в канцелярии на Даунинг-стрит в дни всеобщего карантина.

Он также заявил, что может внести изменения в организацию работы Даунинг-стрит и секретариата кабинета министров.

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