Украина отказалась выходить из антитеррористического договора стран СНГ

Рада проголосовала против предложения Зеленского

Президентский закон о выходе Украины из протокола о совместных антитеррористических мероприятиях на территориях стран СНГ отклонен. Предложенный Владимиром Зеленским документ поддержали лишь 223 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, Украина в течение 2014-2015 годов не принимала участия в практических мероприятиях, предусмотренных программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В одобренном Зеленским законопроекте говорилось, что его принятие создаст дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях "вооруженной агрессии" России. Провал голосования до документу в Раде встретили криками "Позор", передает РИА Новости.

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