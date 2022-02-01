В Минцифры объяснили задержку с выдачей QR-кодов по антителам

Ведомство не получило соответствующий регламент

Выдача QR-кодов по антителам, начать которую планировали с 1 февраля, пока не началась. Как пояснили в Минцифры, ведомство пока не получило методологию формирования таких COVID-сертификатов.

"Мы разработаем и запустим на Госуслугах соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов", - приводит сообщение министерства "Интерфакс".

В Минцифры уточнили, что без действующего регламента сложно оценивать готовность реализации функционала на Госуслугах. Выдача сертификатов, скорее всего, начнется после того, как будут внесены изменения в нормативную правовую базу.

О планах выдавать сертификаты переболевшего ковидом по результатам теста на антитела сообщила в середине января Татьяна Голикова. Вице-премьер планировала, что необходимые изменения в постановления правительства и приказы Минздрава будут приняты до 1 февраля.

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