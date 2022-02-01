Захарова: США развязывают себе руки эвакуацией журналистов с Украины

Это позволит им беспрепятственно публиковать фейки

Соединенные Штаты вывозят своих журналистов из Киева, чтобы те не мешали своим редакциям беспрепятственно публиковать фейки и дезинформацию, считает Мария Захарова. Официальный представитель МИД России прокомментировала сообщения западных СМИ об эвакуации корреспондентов американских изданий с Украины.

"Если не будет англосаксонских собкоров на Украине, это полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне. Будут с утра до ночи показывать "русские танки на Крещатике" и "сотрудников офиса Президента Украины, отстреливающихся в бронежилетах", - написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД России привела публикацию эстонской газеты Postimees, в которой приведено распоряжение Вашингтона, отданное вечером 30 января. Журналистам дано указание покинуть Украину. Те же, кто останется, действуют "на свой страх и риск".

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