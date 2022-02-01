Джонсон прибыл в Киев после сдачи ПЦР-теста

Глава МИД не смогла сопровождать британского премьера из-за ковида

В Киеве встретили премьер-министра Великобритании. Борис Джонсон перед визитом сдал ПЦР-тест, так как контактировал с главой МИД, заболевшей коронавирусом.

Лиз Трасс должна была сопровождать Бориса Джонсона в поезде на Украину. Однакоь ей пришлось уйти на самоизоляцию: минувшим вечером она получила положительный тест на COVID-19. В пресс-службе премьера сообщили, что визит состоится, если у Джонсона будет отрицательный ПЦР-тест.

Как заявили в Лондоне, визит британского премьера должен продемонстрировать поддержку Украине. Кроме моральной помощи, Великобритания оказала и материальную - накануне визита было объявлено о выделении Киеву 88 миллионов фунтов Эта сумма, по мнению британских властей, поможет обеспечить энергетическую независимость Украины. Главной темой переговоров Джонсона с Зеленским станет ситуация на границе Украины с Россией, передает РИА Новости.

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