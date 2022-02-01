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Брейвику отказали в освобождении по УДО

19:07
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Суд решил, что террорист все еще опасен

Норвежцу Андерсу Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении. Суд провинции Телемарк решил, что террорист все еще опасен для общества.
Норвежский террорист Брейвик встретил судей нацистским салютом

"Суд Телемарка отказал Андерсу Брейвику в его просьбе об освобождении. Решение было единогласным", - цитирует решение суда телекомпания NRK.

Несмотря на то, что Брейвик провел в заключении более половины определенного ему судом срока в 21 год и теоретически имел право на освобождение, выступавший на процессе психиатр пришел к выводу, что риск применения насилия со стороны обвиняемого реален и сегодня. Судьи согласились с таким выводом единогласно.

В 2010 году Брейвик взорвал бомбу в Осло, после чего расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря на острове Утейя. Большинство из 77 жертв – 14-летние подростки.

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