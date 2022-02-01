Путин: Россию обманули в обещании не продвигать НАТО на восток

Все обоснованные претензии России Запад игнорирует

Москва внимательно анализирует ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, но уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными. Об этом во вторник заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Встреча в Кремле продолжалась 5 часов, повестка переговоров вышла далеко за рамки двустороннего экономического сотрудничества.

Ещё в ходе протокольной съемки Владимир Путин и Виктор Орбан обозначили круг предстоящих тем. И вопрос гарантий безопасности, которые потребовала Москва от США и НАТО, членом которого является Венгрия, разумеется, был среди основных. Про этот диалог, который пока еще продолжается, российского лидера спросили и на итоговой пресс-конференции.

"Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения. Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули! Просто обманули. Ладно! Потом США вышли из договора по противоракетной обороне. Мы долго уговаривали этого не делать. Но США вышли и теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше создаются, если еще не сделали. А там стоят установки МК-41, на которые устанавливаются "Томагавки". То есть это уже ударная система, которая будет покрывать нашу территорию на тысячу километров. Ну, это разве не угроза для нас?" – говорит Путин.

Вопрос этот, разумеется, риторический. Как, впрочем, и тот, что касается вступления Украины в НАТО. В своих предложениях, направленных в Вашингтон и Брюссель, Москва четко заявила, что такой шаг для нее категорически неприемлем.

"Теперь говорят: следующий шаг - Украина. Ее нужно принять в НАТО. Вот послушайте, внимательно. Ведь в доктринальных документах написано, что они хотят вернуть Крым военным путем. Представим себе, что Украина является членом НАТО. Напичкана оружием, стоят современные ударные системы также, как в Польше и Румынии, кто помешает-то. И начинает операцию в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина начинает операцию. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом подумал", - заявил Путин.

Причем, у многих экспертов складывается впечатление, что Вашингтон намеренно подталкивает украинские власти к прямому военному конфликту с Россией, чтобы обосновать введение санкций. Украину активно накачивают оружием, большая часть из которого сразу же направляется на Донбасс. Обстановка там сейчас крайне напряженная. И на этом фоне Киев снова подчеркивает, что минские соглашения выполняться им не будут.

"Теперь по поводу выполнения минских соглашений. Мы с одной стороны слышим, что Украина хочет выполнять. А нам все время ставят в вину, что мы не выполняем минские соглашения. И в то же самое время звучат заявления о том, что если Украина выполнит эти соглашения, она развалится. А никто не думал, что если она создаст такие угрозы для России, она создает аналогичную угрозу для себя", - отметил Путин.

При этом все обоснованные претензии России Запад фактически игнорирует. Хотя они абсолютно обоснованы. И касательно вступления Украины и Грузии в НАТО. И касательно расширения блока в принципе. Это подтверждают сразу два договора, принятые на высшем уровне в Стамбуле и Астане. А там вполне четко сформулировано, что каждое государство может свободно выбирать себе союзников. Но право это строго ограничено интересами безопасности любого другого члена ОБСЕ. К тому же, напомнил Путин, альянс вовсе не обязан принимать всех.

"Вот говорят - политика открытых дверей. Она откуда взялась-то? В статье 10 договора от 1949 года о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми членами может принимать другие европейские страны в эту организацию. Может! Но не обязан. И те же США, та же НАТО может сказать Украине, что мы не можем вас принять. Чего же здесь непонятного и даже обидного для Украины. Нужно найти способ обеспечить безопасность всех - и США, и России, и Украины", - рассказал Путин.

Тем более, примеры такого сотрудничества, основанного на учете взаимных интересов и уважения, есть. Взять ту же Венгрию, которая является членом Евросоюза и НАТО.

"Что мы можем предложить? Мы можем предложить венгерскую модель. Мы являемся членами НАТО и ЕС и, тем не менее, мы можем поддерживать нормальные отношения с Россией. Что для этого требуется - это взаимное уважение", - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

И это приносит пользу обеим странам, что показали и сегодняшние переговоры в Москве. Как подчеркнул Владимир Путин, в ходе этой беседы, которая длилась почти пять часов, удалось обсудить все важнейшие двусторонние вопросы.

"Мы понимаем вопросы, которые поставлены премьер-министром. Объемы газа в ПХГ Европы где-то сократились до 40 процентов физических объемов и на следующий год, наверное, проблемы будут возникать у наших партнеров в Европе. У Венгрии не будут, потому что мы объемы дополнительные согласуем", - сказал Путин.

Произойдет это, по словам Путина, в апреле. Впрочем, Венгрия и так вполне себя хорошо чувствует, уже имея долгосрочные контракты с "Газпромом". В итоге российский газ она получает в несколько раз дешевле тех цен, которые сейчас есть на европейском рынке. Помимо этого, в ближайшее время начнется строительство двух энергоблоков венгерской АЭС "Пакш", что сделает Будапешт независимым и в плане электроэнергетики.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram