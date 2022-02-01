Лавров напомнил США о ключевом принципе международного права

Глава МИД России провел переговоры с госсекретарем США

В Киеве сегодня встречают высоких гостей из Великобритании. Правда, добрались не все. В последний момент у главы британского МИДа диагностировали ковид. Но от этого заявления о мнимой российской угрозе звучат не менее пафосно. В частности, Борис Джонсон уже анонсировал санкции против нашей страны, которые вступят в силу в момент нападения России на Украину.

Зачем Борис Джонсон ехал в Киев, было известно заранее, сокрушается в соцсетях глава украинского МИДа: "Информация о новом малом альянсе Украина-Польша-Великобритания несколько дней назад уже просочилась в общественное пространство и активно крутится в нем. Мы не можем ожидать безопасности и процветания когда-то в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам сегодня".

Объявить о создании трёхстороннего альянса планировали во время встречи министров иностранных дел. Но глава Форин-офис Лиз Трасс, недавно заявившая, что Украина переживала вторжения от монголов до татар, заразилась коронавирусом и в Киев не приехала. А потому с официальной презентацией альянса решили повременить. Но, как особо подчеркивают, полны решимости! Против кого Киев, Варшава и Лондон дружить собрались, догадаться несложно.

"Британия уже устала быть маленькой островной страной. Там, где будут "горячие точки", там будет и Великобритания. В данном случае они будут реализовывать свои интересы. Сначала военные и политические в отношении России. По отношению к Украине второстепенные", - отметил глава Национального совета экономического развития Украины Алексей Дорошенко.

В планах - противодействие агрессии, освобождение якобы оккупированных территорий и поставка оружия. К приезду высоких гостей активно готовились и в Верховной раде, которая во вторник открыла весеннюю сессию. Ярко и шумно – в лучших традициях современного украинского парламентаризма. Некоторые парламентарии упражнялись в английском. Чтобы наверняка услышали во всём мире!

Украинские парламентарии сами же себе яму вырыли, приняв резонансный закон "О языке". Согласно которому всё общение в органах власти исключительно на державной - украинской мове. За использование русского депутатом "Оппозиционной платформы" даже микрофон отключали.

Коллегам, впрочем, сегодня было не до переводов. Слушали президента Зеленского и его главного оппонента Порошенко. Глава партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины теперь грезит стать седьмым.

"На армию у них денег не осталось! Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте, господин Зеленский! Определитесь с вашей позицией", - сказал Порошенко.

Пожалуй, лучшая характеристика того, чем сейчас заняты в Киеве. Впрочем, и в Вашингтоне не отстают. Русские, по логике западных партнёров, то нападают, то вдруг передумали, то всё время чего-то ждут. Глобальный вопрос безопасности и стратегической стабильности в мире Вашингтон сводит исключительно к украинскому вопросу, а во главу угла ставит свободу выбора альянсов. Забывая о фундаментальных документах, запрещающих обеспечивать безопасность одних стран в ущерб безопасности других. А ведь главы государств ставили под этим подписи, еще раз подчеркнул сегодня Сергей Лавров после телефонного разговора с Энтони Блинкеном.

"Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал то, о чем мы сейчас говорим с вами, в отдельном послании, и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию", - отметил Лавров.

Причём, в отличие от американцев, попросивших не публиковать их ответ, Россия действует открыто и не даст США, как выразился Лавров, вопрос безопасности "замотать".

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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