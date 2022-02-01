ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин поручил перевести все виды соцпомощи к единому стандарту

22:39
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Это необходимо сделать к 2030 году

Улучшение качества жизни граждан – приоритет работы правительства. Об этом во вторник заявил Михаил Мишустин на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития, передает "ТВ Центр".
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат

Одна из них касается создания "Санитарного щита страны". По мнению премьера, при появлении новых инфекций необходимо оперативно вводить в оборот вакцины и средства диагностики. А для реабилитации после коронавируса внедрять современные технологии.

Также говорили о первичном звене здравоохранения. Оно сейчас испытывает колоссальные нагрузки. Премьер подчеркнул, что получение помощи в поликлиниках должно быть удобным и быстрым. А медработников необходимо избавить от бумажной волокиты.

Ещё один вопрос касался соцпомощи. По словам премьера, все виды поддержки нужно привести к единому стандарту. "К 2030 году мы должны перевести все виды помощи – федеральные, региональные, муниципальные – на единый стандарт, чтобы получить их можно было без бумажной волокиты через многофункциональные центры или портал государственных услуг. И, конечно, должно сократиться время на их оформление – с нескольких дней до нескольких минут", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Работа МФЦ
Работа МФЦ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.