Мишустин поручил перевести все виды соцпомощи к единому стандарту

Это необходимо сделать к 2030 году

Улучшение качества жизни граждан – приоритет работы правительства. Об этом во вторник заявил Михаил Мишустин на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития, передает "ТВ Центр".

Одна из них касается создания "Санитарного щита страны". По мнению премьера, при появлении новых инфекций необходимо оперативно вводить в оборот вакцины и средства диагностики. А для реабилитации после коронавируса внедрять современные технологии.

Также говорили о первичном звене здравоохранения. Оно сейчас испытывает колоссальные нагрузки. Премьер подчеркнул, что получение помощи в поликлиниках должно быть удобным и быстрым. А медработников необходимо избавить от бумажной волокиты.

Ещё один вопрос касался соцпомощи. По словам премьера, все виды поддержки нужно привести к единому стандарту. "К 2030 году мы должны перевести все виды помощи – федеральные, региональные, муниципальные – на единый стандарт, чтобы получить их можно было без бумажной волокиты через многофункциональные центры или портал государственных услуг. И, конечно, должно сократиться время на их оформление – с нескольких дней до нескольких минут", - заявил Мишустин.

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