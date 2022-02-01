Почти 30 тыс. добровольцев в Москве поддержали акцию #Мывместе

С новой волной ковида помощь волонтеров снова востребована

На своей странице в соцсети мэр Москвы напомнил, что в городе продолжается акция взаимопомощи #Мывместе. Волонтеры готовы помогать тем, кто вынужден оставаться дома.

Сергей Собянин рассказал, что акцию с марта 2020 года поддержали почти 30 тысяч добровольцев. Москвичам, находящиеся на самоизоляции, привозили лекарства и продукты.

С новой волной ковида помощь волонтёров вновь необходима. Мэр отметил, что желающие стать участниками акции могут регистрироваться на сайте mosvolonter.ru.

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