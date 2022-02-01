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Лавров: Запад надеется "замотать" вопрос о неделимости безопасности

19:35
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Россия этого сделать не позволит

Запад пытается проигнорировать ключевой принцип неделимости безопасности. К такому выводу пришел глава МИД России Сергей Лавров, изучив отправленный из Вашингтона письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. По словам Лаврова, США намерены "замотать" этот вопрос, но Россия этого сделать не позволит.
Названа тема телефонного разговора Лаврова и Блинкена

Как сообщил глава российского МИД, письмо такого содержания он направил госсекретарю США. Это же Сергей Лавров подтвердил и в состоявшемся 1 февраля телефонном разговоре с Энтони Блинкеном.

"Это все-таки тема, которую мы не позволим замотать. И мы будем настаивать на честном разговоре и на честном объяснении, почему свои обязательства Запад выполнять не хочет - или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу", - заявил Лавров.

Министр отметил, что Москва завершает межведомственное согласование реакции на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Результат будет должен президенту России Владимиру Путину, передает "Интерфакс".

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