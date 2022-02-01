Путин: США проигнорировали принципиальные озабоченности России

Москва не услышала адекватного ответа от Вашингтона

В Москве продолжают изучать ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности. Однако уже сейчас понятно, что Запад проигнорировал главные пункты, вызывающие озабоченность в России, заявил российский президент Владимир Путин.

"Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президент России напомнил, что главный пункт – отказ от расширения НАТО. Также в числе предложений - отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, передает РИА Новости.

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