Киев заявляет о намерении вернуть полуостров силой

Вступление Украины в Североатлантический альянс создаст угрозу военного конфликта НАТО с Россией из-за Крыма, заявил Владимир Путин. Президент России напомнил, что намерение Киева вернуть полуостров – в том числе и силой – закреплено доктринально.

"В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, это в документах написано", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Российский лидер предложил представить ситуацию, когда Украина, "напичканная" оружием и современными ударными системами, начнет такую операцию. Путин подчеркнул, что Крым – суверенная российская территория. И, судя по всему, никто на Западе не подумал, что такая ситуация выльется в военный конфликт России с НАТО, приводит слова главы государства "Интерфакс".

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