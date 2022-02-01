Зеленский получил от Джонсона "тысячи" противотанковых ракет

Британский премьер прибыл с визитом в Киев

Тысячи современных противотанковых ракет поставила Украине Великобритания. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил об этом после переговоров с британским премьером Борисом Джонсоном, прибывшим с визитом в Киев.

"Транспортные самолеты ВВС Ее Величества доставили на Украину тысячи современных противотанковых ракет", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с Джонсоном.

По словам украинского лидера, он обсудил с главой британского правительства меры по сдерживанию России. Как сказал Зеленский, это целый комплекс шагов, передает ТАСС.

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