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Зеленский получил от Джонсона "тысячи" противотанковых ракет

21:04
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Британский премьер прибыл с визитом в Киев

Тысячи современных противотанковых ракет поставила Украине Великобритания. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил об этом после переговоров с британским премьером Борисом Джонсоном, прибывшим с визитом в Киев.

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"Транспортные самолеты ВВС Ее Величества доставили на Украину тысячи современных противотанковых ракет", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с Джонсоном.

По словам украинского лидера, он обсудил с главой британского правительства меры по сдерживанию России. Как сказал Зеленский, это целый комплекс шагов, передает ТАСС.

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