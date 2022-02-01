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"Две недели бессонных ночей": София Ротару рассказала о борьбе с "омикроном"

21:07
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Коронавирус побежден

74-летняя советская и украинская певица София Ротару переболела коронавирусом. Она рассказала, что боролась со штаммом "омикрон" в течение двух недель.

"Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений", - сообщила Ротару в своем Instagram.

По словам артистки, ситуация в настоящее время под контролем благодаря медикам. "Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких!" – добавила Ротару.

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