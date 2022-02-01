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Генерал ВСУ назвал города, желающие войти в состав России

21:52
  • вторник
  • 01 февраля 2022

Речь идет о левобережной части Украины

Некоторые города Украины хотели бы войти в состав России. Речь идет о населении левобережной части страны, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский.

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"Условное направление — Харьков, Днепр, Херсон — и аж до Одессы", — сказал генерал ВСУ в эфире телеканала Espresso.

По словам Забродского, часть населения этих городов до сих пор "мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы… войти в состав Южного федерального округа". Ранее с похожим заявлением выступил президент Украины. По мнению Владимира Зеленского, Россия может обострить ситуацию на территориях, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с россиянами. При этом в Москве неоднократно заявляли, что нападать на Украину не собираются.

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