Зеленский забыл, кто подписал минские соглашения

Но утверждает, что Киев их выполняет

Киев ответственно относится к минским соглашениям по Донбассу, заявил президент Украины. Владимир Зеленский тут же признался, что не помнит, кто подписывал эти документы. Украинский лидер считает "нормандский формат" - Германия, Россия, Украина и Франция - единственной работающей площадкой по урегулированию кризиса в регионе.

"Я уже не помню, кто подписал минские соглашения, но точно знаю, кто их должен выполнять... Мы ответственно относимся к тем или иным соглашениям. Я понимаю, что такое минские соглашения", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.

По словам Зеленского, он доволен не всеми пунктами договоренностей. Тем не менее, по словам украинского лидера, надо что-то делать, чтобы "деоккупировать территории", передает ТАСС.

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