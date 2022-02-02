Попова исключила введение в России чрезвычайных мер из-за COVID-19

В стране используются отработанные противоэпидемические меры

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью РИА "Новости", что власти не намерены вводить в стране локдаун из-за ситуации с коронавирусом.

"Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию", - подчеркнула руководитель ведомства.

Как добавила Попова, число заболевших, скорее всего, будет расти, но в стране при этом есть как отработанные противоэпидемические меры, так и средства диагностики.

В пример собеседница агентства привела систему информирования населения "122". "Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы", - заметила глава Роспотребнадзора.

Во вторник стало известно, что за сутки в России были госпитализированы 17487 больных COVID-19. Зафиксировано 125836 случаев заражения.

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