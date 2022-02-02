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Посол Антонов обвинил Белый дом во лжи

08:42
  • среда
  • 02 февраля 2022

Джен Псаки позволила себе ряд провокационных высказываний

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге с журналистами, что Россия "использовала химическое оружие" и "вторглась в прошедшие несколько лет в целый ряд стран". На эти высказывания отреагировал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
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"Заявление официального представителя Белого дома в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества", - цитируется ответ дипломата на странице диппредставительства в Facebook.

По словам Антонова, США не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством "построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании Россией химического оружия". Как напомнил посол, Российская Федерация полностью уничтожила имевшиеся запасы данного вида вооружений, что подтвердило международное сообщество.

"Обвинения в наш адрес в "захвате" других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа "невмешательства" в дела зарубежных стран и строго следует международному праву", - обратил внимание дипломат.

Вместе с тем Штаты, продолжил он, были замечены в "кровавых" экспериментах по "демократизации". Например, в Югославии, Ираке, Ливии Сирии и Афганистане.

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