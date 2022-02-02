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Госдолг США достиг рекордной отметки

09:07
  • среда
  • 02 февраля 2022

Эксперты прокомментировали ситуацию

Государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил 30 триллионов долларов, сообщил американский Минфин.

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"Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса", - пишет со ссылками на экспертов New York Times

Уточняется, что пять триллионов долларов ушло на пособия по безработице и меры по поддержке малого бизнеса.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга до 31,4 триллиона долларов. Как отметили в Белом доме, в истории США подобное делалось более 80 раз.

Аналитики считают, что катастрофы для экономики Штатов пока не происходит - с учетом низкого уровня процентной ставки.

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