Госдолг США достиг рекордной отметки

Эксперты прокомментировали ситуацию

Государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил 30 триллионов долларов, сообщил американский Минфин.

"Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса", - пишет со ссылками на экспертов New York Times.

Уточняется, что пять триллионов долларов ушло на пособия по безработице и меры по поддержке малого бизнеса.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга до 31,4 триллиона долларов. Как отметили в Белом доме, в истории США подобное делалось более 80 раз.

Аналитики считают, что катастрофы для экономики Штатов пока не происходит - с учетом низкого уровня процентной ставки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram