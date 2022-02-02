Попова назвала утраченную способность коронавируса

После мутаций COVID-19 в основном поражает верхние дыхательные пути

В результате мутаций коронавирусная инфекция потеряла способность проникать в легочную ткань. Об этом в среду, 2 февраля, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Как пояснила главный санитарный врач России, вирус постоянно меняется, он ищет лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. Вследствие этого COVID-19 утратил один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань.

Попова подчеркнула, что нельзя сказать, что коронавирус не восстановит способность поражать легочную ткань, однако сейчас он преимущественно он поражает органы верхних дыхательных путей. Это вызывает у заболевших трахеит, у детей может развиться бронхит.

При этом тяжелые формы течения, которые наблюдались раньше, "омикрон" не вызывает. Тем не менее, пока неясно, какие будут осложнения после нового штамма, так как прошел еще очень маленький период времени с момента его прихода, цитирует Попову РИА Новости.

Ранее кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что переболевшие омикрон-штаммом коронавируса могут полностью потерять голос. Такое осложнение возникнет, если инфекция достигнет гортаноглотки. В этом случае страдает слизистая оболочка, в итоге голос может либо стать хриплым, либо вовсе исчезнуть.

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