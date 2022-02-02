ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Онлайн-услугами и сервисами портала mos.ru в 2021 году воспользовались 472 млн раз

09:01
  • среда
  • 02 февраля 2022

Цифровой экосистеме Москвы исполнилось десять лет

Столичные онлайн-услуги и сервисы постоянно развиваются и становятся все более востребованными. Об этом в среду, 2 февраля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Московский инновационный кластер презентовал свои возможности регионам

Заммэра напомнила, что в 2021 году цифровой экосистеме Москвы исполнилось десять лет. За последний год возможностями портала mos.ru воспользовались свыше 472 млн раз. Это на 65 млн больше, чем в 2020 году.

Москвичам в настоящее время доступно более 380 онлайн-услуг и сервисов. С их помощью горожане могут решить практически любой вопрос: оплатить жилищно-коммунальные услуги, записать ребенка в творческий кружок или спортивную секцию, подать заявку на субсидию для бизнеса и многое другое.

Москва первой в России начала предоставлять государственные услуги онлайн. В декабре прошлого года цифровая экосистема города стала лауреатом премии Рунета в номинации "Государство и общество". На данном этапе она включает более десяти онлайн-ресурсов, решающих разные задачи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что сервис "Мои платежи" на столичном портале mos.ru стал удобнее для предпринимателей — появилась возможность использовать его не только для поиска счетов, но и сразу оплачивать их.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Сайт mos.ru
Сайт mos.ru
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.