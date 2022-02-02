Онлайн-услугами и сервисами портала mos.ru в 2021 году воспользовались 472 млн раз

Цифровой экосистеме Москвы исполнилось десять лет

Столичные онлайн-услуги и сервисы постоянно развиваются и становятся все более востребованными. Об этом в среду, 2 февраля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Заммэра напомнила, что в 2021 году цифровой экосистеме Москвы исполнилось десять лет. За последний год возможностями портала mos.ru воспользовались свыше 472 млн раз. Это на 65 млн больше, чем в 2020 году.

Москвичам в настоящее время доступно более 380 онлайн-услуг и сервисов. С их помощью горожане могут решить практически любой вопрос: оплатить жилищно-коммунальные услуги, записать ребенка в творческий кружок или спортивную секцию, подать заявку на субсидию для бизнеса и многое другое.

Москва первой в России начала предоставлять государственные услуги онлайн. В декабре прошлого года цифровая экосистема города стала лауреатом премии Рунета в номинации "Государство и общество". На данном этапе она включает более десяти онлайн-ресурсов, решающих разные задачи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что сервис "Мои платежи" на столичном портале mos.ru стал удобнее для предпринимателей — появилась возможность использовать его не только для поиска счетов, но и сразу оплачивать их.

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