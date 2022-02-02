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Инфекционист оценил скорость выработки антител на "стелс-омикрон"

08:49
  • среда
  • 02 февраля 2022

Иммунитет работает с некоторой задержкой

У людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, быстрее вырабатываются антитела к новой разновидности штамма "омикрон", которую обозначают как "стелс-омикрон" (от англ. stealth – невидимый, скрытый). Об этом в среду, 2 февраля, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.
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По словам медика, у ранее иммунизированных людей на "стелс-омикрон" вырабатывается даже больше антител, чем на обычный "омикрон". С одной стороны, иммунная система не успевает среагировать заранее, поэтому инфицирование происходит. Однако затем начинается активная выработка антител в клетках памяти, они быстро срабатывают, поэтому человек быстро выздоравливает и перестает быть заразным.

Поздняков выразил мнение, что "стелс-омикрон" не будет распространяться так быстро и массово, как предыдущие разновидности коронавируса. Эксперт объяснил это тем, что многие привитые люди заболеют еще и "омикроном" и таким образом получат иммунную стимуляцию, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дарья Даниленко рассказала, что по прошествии более чем шести месяцев после вакцинации от коронавирусной инфекции защита от штамма "омикрон" сокращается в 12 раз.

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