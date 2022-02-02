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Названы самые значимые изобретения 2021 года в России

09:58
  • среда
  • 02 февраля 2022

Об этом рассказали во Всесоюзном обществе изобретателей и рационализаторов

В 2021 году в России был создан целый ряд значимый изобретений. О некоторых из них в среду, 2 февраля, рассказали в пресс-службе Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.
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В числе заметных изобретений названа инновационная модель ледокола "Помор-ВОИР", автором которой является советник ЦС ВОИР по водному транспорту, капитан дальнего плавания, автор проекта ледокола "Помор" Юрий Чашков. Ступенчатые носовые обводы ледокола продавливают края расколотого ледового поля и раздвигают разрушенные фрагменты так, что они остаются под ледовым покровом. В результате за ледоколом остается чистый канал, по которому могут свободно проходить ведомые суда.

Еще одно изобретение — систему спасения на воде "СОФА", спасательный самонадувной рукав. Он мгновенно полностью надувается и выпрямляется, поэтому утопающему достаточно ухватиться за него и выбраться на твердую поверхность, не подвергая опасности спасателей.

Среди важнейших изобретений прошедшего года также назван проект Silverty Mask. Это многоразовые гигиенические маски с нанопокрытием из серебра 999-й пробы. Конструкция позволяет маске плотно облегать лицо со всех сторон, чтобы обеспечить эффективную защиту от проникновения возбудителей заболеваний.

В пятерку наиболее заметных изобретений также вошла энергосберегающая система отопления и кондиционирования для арктических районов. Технология при проектировании новых зданий решает проблемы повышения энергетической и экологической эффективности.

Еще один значимый проект — "Двигатели сверхмалых космических аппаратов". Он предполагает использование кинетической энергии, в том числе естественного и техногенного космического мусора. В рамках проекта планируется создание двигателей с внешними источниками энергии для межорбитальных маневров сверхмалых космических аппаратов, сообщает RT.

Ранее в Роспатенте рассказали, что с апреля 2020 года до 20 января 2022 года в России было подано 1042 заявки на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.

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