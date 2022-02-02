В приморском порту затонуло рыболовное судно

Погиб старший механик

У берега в порту Зарубино Приморского края затонуло рыболовное судно "Акванавт", передает ТАСС.

"Эвакуировано 14 членов экипажа, одного члена экипажа спасти не удалось", - сообщили в компании "Примкраб".

Уточняется, что погибший был старшим механиком, его тело уже подняли на поверхность.

На борту затонувшего судна находится 16 тонн дизельного топлива, рассказали в прокуратуре. Данных о возможном разливе нефтепродуктов пока нет.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Причины ЧП устанавливаются.

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