В приморском порту затонуло рыболовное судно

Погиб старший механик
У берега в порту Зарубино Приморского края затонуло рыболовное судно "Акванавт", передает ТАСС.
"Эвакуировано 14 членов экипажа, одного члена экипажа спасти не удалось", - сообщили в компании "Примкраб".
Уточняется, что погибший был старшим механиком, его тело уже подняли на поверхность.
На борту затонувшего судна находится 16 тонн дизельного топлива, рассказали в прокуратуре. Данных о возможном разливе нефтепродуктов пока нет.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Причины ЧП устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: