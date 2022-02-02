Каждый седьмой россиянин хотел бы в 2022 году открыть свой бизнес

Многих пугает риск потерять деньги
Как показал опрос компании Ifors Research, на результаты которого ссылается ТАСС, в 2022 году открыть собственный бизнес хотел бы примерно каждый седьмой россиянин.
"Согласно результатам последнего замера в январе 2022 года, предпринимательский потенциал россиян остается стабильным - на уровне 15%, несмотря на пандемию коронавируса, мировую повестку и непростую ситуацию в бизнесе," - сказано в исследовании.
Вместе с тем среди связанных с этой затеей страхов респонденты указывают риск потерять деньги (53%) и недостаток знаний (36%). В 2020 году люди в основном сетовали на неуверенность в собственных силах (43%).
Главными причинами открыть собственный бизнес участники опроса назвали самореализацию и желание заниматься интересным делом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- Ефимов: обороты малого и среднего бизнеса Москвы превысили 3 трлн рублей в 2021 году
- Сергунина: Более 200 экспертов поделились опытом в рамках проекта "Малый бизнес Москвы" в 2021 году
- Столичный бизнес отмечает достаточный уровень мер против COVID-19 в Москве
- Более трех тысяч заявок бизнеса на антиковидную поддержку одобрили в Москве