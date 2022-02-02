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Каждый седьмой россиянин хотел бы в 2022 году открыть свой бизнес

09:38
  • среда
  • 02 февраля 2022

Многих пугает риск потерять деньги

Как показал опрос компании Ifors Research, на результаты которого ссылается ТАСС, в 2022 году открыть собственный бизнес хотел бы примерно каждый седьмой россиянин.
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"Согласно результатам последнего замера в январе 2022 года, предпринимательский потенциал россиян остается стабильным - на уровне 15%, несмотря на пандемию коронавируса, мировую повестку и непростую ситуацию в бизнесе," - сказано в исследовании.

Вместе с тем среди связанных с этой затеей страхов респонденты указывают риск потерять деньги (53%) и недостаток знаний (36%). В 2020 году люди в основном сетовали на неуверенность в собственных силах (43%).

Главными причинами открыть собственный бизнес участники опроса назвали самореализацию и желание заниматься интересным делом.

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