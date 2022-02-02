Эксперт назвал главный геополитический конфликт России и США

Вашингтон не дает Москве быть арбитром на постсоветском пространстве

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили предложения России по гарантиям безопасности. Согласятся ли США с ними? Почему из Вашингтона часто звучат противоречивые заявления? Насколько серьёзны угрозы санкций? И есть ли разногласия среди американских политиков в подходах к диалогу с нашей страной? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил журналист Михаил Таратута.

"Как можно США вытеснить из Европы? Я думаю, у России более скромные цели – получить место за взрослым столом мировых игроков. Определять и быть арбитром на постсоветском пространстве. Это как раз то, чего американцы до сих пор не давали России сделать. И в этом наш главный геополитический конфликт. Самая большая проблема, которая у нас есть. Джо Байден находится 40 лет в политике. На мой взгляд, он не очень умелый, мягко говоря, президент. Но в международной политике сказывается его понимание общей ситуации. Я думаю, он понимает, что сейчас наступил тот момент, когда продолжать, как было при бабушке, уже невозможно. Что Россия стала другой. Байден понимает, что говорить с Россией надо", - сказал эксперт.

Полный комментарий Михаила Таратуты смотрите в видео.

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