Уфолог: инопланетяне не выходят на связь с Землей из-за военных угроз Путина

Об этом заявил Ник Поуп, работавший на британское министерство обороны

Когда неспокойно на всем белом свете. Когда война на пороге. Когда судьба стучится в дверь. Найдется один, конечно англо-саксонский, герой, который всё объяснит, раскроет все тайны и выведет мир на правильную дорогу. Британская газета Daily Star убила читателей наповал этим заголовком: из-за военных угроз Владимира Путина инопланетяне не хотят вступать с нами в контакт. Это у нас посмеются, а на Западе уфологи - авторитетные и уважаемые люди. Как у нас экстрасенсы в 90-е. Слово Нику Поупу: "Высокоразвитые инопланетяне, вероятно, считают войну чем-то, чем занимаются только примитивные цивилизации, поэтому ситуация на Украине означает, что мы вряд ли получим приглашение вступить в "Галактическую Федерацию" на данный момент".

Если вы думаете, что Ник Поуп - городской сумасшедший, то ошибаетесь, он на Министерство обороны Великобритании работал по линии НЛО. Хотя, послушаешь заявления британского министра иностранных дел, о том, как Путин хочет воссоздать Советский Союз путем захвата Украины, и понимаешь, что она тоже может быть оттуда, из "Галактической Федерации".

Нас туда, понятно, ни под каким видом не возьмут. А вот наши западные партнеры, кажется, давно уже в контакте, с кем надо. И получили прямой сигнал к действию.

Борис Джонсон. Были подозрения, что засланный. Отрицал, но сам спалился. Сейчас представителя "Галактической Федерации" хотят отправить в отставку за пьянки в разгар локдауна. Но ему что, дальше Альфы Центавра не отставят, а свои не бросят. Хотя на Земле ему явно веселее. И никакой Владимир Путин не запретит плясать. Интернет подчистили, но кое-где осталась информация. Фотография, на которой из рукава Джо Байдена во время телевыступления выглядывает нечто. Мнения экспертов разделились. Кто утверждал, что это ручной богомол-рептилоид, а кто-то понимал, что представители "Галактической Федерации" контролируют своих посланцев на Земле.

Публика быстро забывает, а совсем недавно была другие и данные. В 2019 году стая НЛО преследовала американские эсминцы (см. видео). Бывший американский сенатор Гарри Рид заявил тогда что "за этими НЛО стоит президент России Владимир Путин". Сколько ещё в действующем американском Сенате таких экспертов по НЛО? Только вспомните списки санкций, которые у них вылетают, как из копировальной машины.

В Сирии российские самолеты явно использовали маскировку неземного происхождения. Пора как-то определится. То ли Путин командует инопланетянами, то в пику НАТО не дает цивилизованным странам вступить в "Галактическую Федерацию". В узколобой англосаксонской повестке легко уживаются обе версии. Только не говорите никому, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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