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Вупи Голдберг попала в скандал из-за слов о Холокосте

09:38
  • среда
  • 02 февраля 2022

Актрису отстранили от участия в телешоу

Американскую актрису Вупи Голдберг, соведущую шоу The View, отстранили от участия в программе на две недели, сообщила президент ABC News Ким Годвин.

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"С настоящего момента я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неверные и оскорбительные высказывания", - приводит слова Годвин пресс-служба компании в Twitter.

Ранее в рамках The View ведущие обсуждали запрет в штате Теннесси графической новеллы "Маус" о нацистских концлагерях. Голдберг в ходе дискуссии заявила, что Холокост был связан с "негуманностью одних людей по отношению к другим", а не с вопросом расы.

Вскоре после этого актриса опубликовала в Twitter пост с извинениями.

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