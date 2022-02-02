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На 6 градусов выше средних значений: москвичам рассказали о погоде в среду

09:49
  • среда
  • 02 февраля 2022

Атмосферное давление - все еще ниже нормы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила в беседе с РИА "Новости", что в Москве в среду будет преобладать облачная погода с небольшим снегом.

"Максимальная температура в Москве - минус 2-4, по области минус 1 - минус 6", - уточнила метеоролог.

Она заметила также, что температура будет на 6 градусов выше средних многолетних значений.

Ветер ожидается юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - ниже нормы (740 миллиметров ртутного столба).

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