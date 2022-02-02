На 6 градусов выше средних значений: москвичам рассказали о погоде в среду

Атмосферное давление - все еще ниже нормы
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила в беседе с РИА "Новости", что в Москве в среду будет преобладать облачная погода с небольшим снегом.
"Максимальная температура в Москве - минус 2-4, по области минус 1 - минус 6", - уточнила метеоролог.
Она заметила также, что температура будет на 6 градусов выше средних многолетних значений.
Ветер ожидается юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - ниже нормы (740 миллиметров ртутного столба).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: