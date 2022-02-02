На 6 градусов выше средних значений: москвичам рассказали о погоде в среду

Атмосферное давление - все еще ниже нормы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила в беседе с РИА "Новости", что в Москве в среду будет преобладать облачная погода с небольшим снегом.

"Максимальная температура в Москве - минус 2-4, по области минус 1 - минус 6", - уточнила метеоролог.

Она заметила также, что температура будет на 6 градусов выше средних многолетних значений.

Ветер ожидается юго-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - ниже нормы (740 миллиметров ртутного столба).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram