"Сбер" вошел в тройку сильнейших банковских брендов мира

Компания получила наивысший рейтинг ААА +

Согласно отчету международной консалтинговой компании Brand Finance, "Сбер" занял третье место среди банковских брендов мира по показателю "Сила бренда", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Уточняется, что "Сбер" набрал 92,3 пункта из 100 возможных. Кроме того, компания получила наивысший рейтинг ААА +, увеличив данный показатель на 0,3 процентных пункта за год.

Brand Finance оценивает бренд "Сбера" в 12,8 миллиарда долларов (на 36% больше, чем год назад).

Ранее в январе Brand Finance признало "Сбер" сильнейшим брендом Европы. Кредитная организация обогнала лидера 2021 года - компанию Ferrari.

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