Прежние лидеры США и Британии отмечали решающую роль СССР в победе над нацистской Германией

Как напомнил в среду, 2 февраля, спикер Госдумы Вячеслав Володин, в этот день в 1943 году завершилась Сталинградская битва, определившая исход всей Второй мировой войны.

"Отсюда, с берегов Волги, началось наступление на Берлин", - отметил председатель нижней палаты парламента.

По словам Володина, в те годы и США, и Англия устами Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта признавали, что победа стала возможной только благодаря советскому народу и Красной армии.

"Но сегодня те, кто пришел им на смену, пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг граждан нашей страны: солдат и офицеров, генералов и маршалов, рабочих и тружеников сел", - написал спикер в Telegram.

Он подчеркнул, что никто не должен быть забыт.

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