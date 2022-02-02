ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ефимов: Прибыль московских прибыльных организаций выросла более чем на 67%

09:19
  • среда
  • 02 февраля 2022

Она составила 6,35 триллиона рублей

Прибыль столичных прибыльных предприятий за 10 месяцев прошлого года выросла на 67,1% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составила 6,35 триллиона рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, наибольший объем прибыли получили предприятия торговли - 1,63 триллиона, обрабатывающих производств - 1,19 триллиона, финансов и страхования - 680 миллиардов. Предприятия информации и связи получили прибыль в размере 470 миллиардов, профессиональной, научной и технической деятельности – 460.

В 2021 году рост прибыли отмечался среди прибыльных организаций практически во всех отраслях, отметил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов. Так, за 2 года прибыльные компании в сфере образования увеличили прибыль на 97,5%, а в обрабатывающих производствах - в 2,1 раза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Москва-Сити
Москва-Сити
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.