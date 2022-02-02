Ефимов: Прибыль московских прибыльных организаций выросла более чем на 67%

Она составила 6,35 триллиона рублей

Прибыль столичных прибыльных предприятий за 10 месяцев прошлого года выросла на 67,1% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составила 6,35 триллиона рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, наибольший объем прибыли получили предприятия торговли - 1,63 триллиона, обрабатывающих производств - 1,19 триллиона, финансов и страхования - 680 миллиардов. Предприятия информации и связи получили прибыль в размере 470 миллиардов, профессиональной, научной и технической деятельности – 460.

В 2021 году рост прибыли отмечался среди прибыльных организаций практически во всех отраслях, отметил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов. Так, за 2 года прибыльные компании в сфере образования увеличили прибыль на 97,5%, а в обрабатывающих производствах - в 2,1 раза.

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