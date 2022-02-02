Сын Фриске и Шепелева мечтает переехать в США

Платон уже начал откладывать деньги на дом в Калифорнии

Сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева мечтает переехать в США, где он родился. 9-летний Платон уже начал копить на эту цель, рассказал его отец в блоге в Instagram.

Со слов Шепелева, его старший сын Платон объявил, что начинает откладывать карманные деньги на дом в Калифорнии.

"Старший сын вчера начал откладывать карманные деньги на дом в Калифорнии. Младший пока не торопится съезжать, ему еще не надоели московские зимы", - поделился Шепелев, опубликовав кадр с младшим сыном Тихоном.

Подписчики оценили планы Платона:

- Это же какие карманы у старшего? - Надо купить большую копилку. - Какой старший предприимчивый, молодец!

Певица Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев жили вместе в гражданском браке. В 2013 году у пары родился сын Платон. Через несколько месяцев после родов артистке диагностировали онкологическое заболевание. В 2015 году, в возрасте 40 лет, Фриске умерла от глиобластомы.

В настоящее время Шепелев состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. В марте она родила ему сына Тихона.

Ранее певица Анна Семенович вспомнила последний разговор с Жанной Фриске.

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